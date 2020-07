Auto kollidiert mit Straßenbahn in Leipzig

Leipzig

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend mit einer Straßenbahn in Leipzig-Wahren zusammengestoßen. Die 38-Jährige war gegen 20.50 Uhr auf der Ölhafenstraße in Richtung Georg-Schumann-Straße unterwegs, als sie beim Einfahren in den Einmündungsbereich die von rechts kommende Straßenbahn nicht beachtete. Laut Polizei schleuderte der Wagen der Frau durch den Aufprall gegen ein geparktes Auto. Der Schaden am Unfallwagen beträgt etwa 5000 Euro. Über den Schaden an dem geparkten Auto und der Straßenbahn ist noch nichts bekannt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Von ebu