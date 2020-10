Leipzig

In der Nacht zum Samstag ist ein 19-Jähriger auf der Bundesstraße 186 bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann gegen 0.30 Uhr aus Richtung Markranstädt und kollidierte an der Kreuzung Rippachtalstraße frontal mit einem Ampelmast. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, war am Nachmittag noch unklar. Laut einem Reporter vor Ort musste die Ampelanlage von der Feuerwehr abgetrennt werden.

Von anzi