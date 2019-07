Leipzig

Ein voll besetztes Auto ist am Sonntag in der Nähe des Leipziger Flughafens in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die fünf Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet der Wagen gegen 10.20 Uhr auf der Staatsstraße 8a in Höhe Freiroda in Brand. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde der Wagen abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Fast zur gleichen Zeit brannte auf der B2 südlich von Leipzig kurz vor der Auffahrt zur A38 ebenfalls ein Auto. In Höhe Markkleeberg drang gegen 10.25 Uhr aus dem Kofferraum des Wagens Qualm, so die Polizei. Ursache war auch hier ein technischer Defekt. Die Feuerwehr rückte an und löschte, bevor sich die Flammen ausbreiten konnten.

Von nöß