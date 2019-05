Leipzig

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Montagmorgen, als er gegen 9.45 Uhr mit einer Straßenbahn kollidierte. Gegen 9.45 stieß der Pkw auf der Prager Straße in Höhe der Stephanstraße mit einer stadteinwärts fahrenden Tram zusammen.

Zur Galerie Unfall auf der Prager Straße in Leipzig am Morgen des 27. Mai 2019

Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der 26 Jahre alte Autofahrer stadtauswärts unterwegs und wollte auf einer Sperrfläche wenden, übersah dabei jedoch die Straßenbahn. Infolgedessen kam es zum Unfall. Der Pkw-Fahrer wurde dabei eingeklemmt, aber nicht verletzt. Auch in der Straßenbahn kam es unter den Gästen zu keinerlei Verletzungen.

Die Prager Straße war eine Stunde lang gesperrt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro, die Schäden an der Bahn bemessen sich auf etwa 200 Euro.

