Leipzig

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag bei einem Überholversuch im Leipziger Zentrum einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. Der 42-Jährige Autofahrer wollte gegen 17 Uhr auf der Goethestraße in die Straße am Brühl abbiegen. Dabei überholte er einen vor ihm stehenden Pkw, der ebenfalls in die Straße abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhielt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit der Straßenbahnlinie 3, die in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde das Auto des 42-Jährigen auf ein anderes geschoben. An beiden Autos und der Tram entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Bußgeld verhängt.

Von ebu