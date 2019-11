Leipzig

Auf der A14 hat sich am Samstag eine Frau mit ihrem Wagen in der Nähe von Leipzig überschlagen. Wie ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, war die 57-Jährige in Richtung Göttingen unterwegs. Kurz vor 16 Uhr verlor sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam in der Böschung zum Erliegen.

Die Autofahrerin zog sich allerdings nur leichte Verletzungen zu. Sie wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Für Räumungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Göttingen bis ungefähr 17 Uhr gesperrt. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Von tsa