Leipzig

Ein Kleinwagen hat sich am Sonnabend auf der Autobahn 14 in Höhe der Abfahrt nach Radefeld überschlagen. Nach LVZ-Informationen war die 56 Jahre alte Fahrerin in Richtung Magdeburg unterwegs, als sie gegen 12.50 Uhr die Gewalt über ihr Fahrzeug verlor. Die Frau musste verletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Am Wagen entstand Totalschaden. Über die Ursache des Unglücks lagen zunächst keine Angaben vor.

Die Fahrerin musste in eine Klinik eingeliefert werden. Quelle: Michael Strohmeyer

Von mro