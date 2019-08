Leipzig

Gleich mehrfach hat die Leipziger Feuerwehr in der Nacht zu Samstag brennende Fahrzeuge gelöscht. In der Ratzelstraße in Grünau brachen gegen 2.30 Uhr Flammen an einem Auto aus, wie es aus der Leitstelle der Feuerwehr am Samstagmorgen hieß. Die Einsatzkräfte löschten den Brand.

Der Wagen war zwischen anderen Autos abgestellt worden. Wieso es zu dem Feuer kam, war den Angaben nach zunächst unklar.

Einsatz in Leipzig-Connewitz

Fast zeitgleich rückten die Rettungskräfte in den Leipziger Süden aus. Auf der Bornaischen Straße in Connewitz standen eine Mülltonne und ein Fahrrad in Flammen. Zeugen hatten die brennenden Gegenstände gemeldet.

Laut Polizei löschte die Feuerwehr auch hier den Brand. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung, hieß es.

Von jhz