Leipzig

Gleich zu zwei Bränden musste die Feuerwehr in den Leipziger Stadtteil Connewitz ausrücken. In der Nacht zum Donnerstag stand gegen 2.15 Uhr in der Bornaischen Straße ein Holzstapel in Flammen. Ein Unbekannter hatte nach Aussagen von Zeugen mehrere Holzlatten, die als Schutz an einem Baum angebracht waren, auf einem Fußweg übereinander gelegt, angezündet und war dann in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Auto von Sicherheitsfirma brennt

Rund zwei Stunden später ging bei den Beamten der nächste Notruf ein. Dieses Mal hatten Unbekannte gegen 4.20 Uhr in Höhe der Wiedebach-Passage ein am Straßenrand geparktes Auto angesteckt. Das Fahrzeug gehört zu einer Dienstleistungfirma, die auch Sicherheitsdienste anbietet. Die Flammen griffen auch auf einen Baum über. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes Sachsen hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Anzeige

Die Höhe des Schadens ist in beiden Fällen noch offen.

Weitere LVZ+ Artikel

Von mro