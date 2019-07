Leipzig

Auf der Gustav-Adolf-Allee in Leipzig kam es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Beide waren laut Polizei auf der Straße in Leipzig-Lindenthal unterwegs. Gegen 21 Uhr wollten beide einen vor ihnen fahrenden Lkw überholen. Als der Autofahrer auf die Gegenspur übersetzte, zog auch der vor ihm fahrende Motorradfahrer zum Überholen auf die andere Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Dabei stürzte der Motorradfahrer und seine Maschine schlitterte über die Straße. Der 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Gegen den 50-jährige Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von ebu