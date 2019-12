Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Mockau sind am späten Freitagabend ein geparktes Auto und mehrere Mülltonnen angezündet worden. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die Feuerwehr löschte das Feuer an der Friedrichshafner Straße gegen 22.50 Uhr. Beamte beschlagnahmten das Auto zur Spurensicherung. Zunächst wurde kein Tatverdächtiger gefasst. Die Schadenhöhe war vorerst unklar, an dem Renault entstand jedoch Totalschaden.

Von RND/iro/dpa