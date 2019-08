Leipzig

Schon wieder war in Leipzig eine Straßenbahn in einen Unfall verwickelt: Im Stadtteil Paunsdorf stieß am Freitagvormittag eine Tram der Linie 8 mit einem Auto zusammen, nachdem dessen Fahrerin von der Heiterblick-Allee gegen 9.30 Uhr nach links auf die Straße Am Vorwerk abbiegen wollte.

Am Freitagvormittag kam es in Leipzig erneut zum Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto. Im Gegensatz zu einem Unfall am Donnerstag blieben die Beteiligten jedoch unverletzt. Quelle: Privat

Der Schaden sei so gering gewesen, dass die Polizei vor Ort nicht aktiv werden musste. Weitere Angaben zu den Unfallbeteiligten liegen deshalb nicht vor. Polizeisprecher Uwe Voigt bestätigte auf Anfrage von LVZ.de jedoch, dass es keine Verletzten gab.

Am Donnerstag zeigte sich in der Dresdener Straße ein anderes Bild: Dort wurden zwei Personen nach einem Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn ins Krankenhaus gebracht. Der 48 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock, eine Passagierin der Tram wurde schwer verletzt.

Bilder vom Unfall auf der Dresdener Straße am Donnerstag:

Zur Galerie Auto gegen Straßenbahn: Auf der Dresdner Straße hat es am Donnerstag gekracht. Ein Mensch wurde dabei verletzt, es kam zu Behinderungen im Tramverkehr.

von CN