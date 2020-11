Auto von Immobilien-Firma brennt in Leipzig-Schleußig

Leipzig

Ein Kleintransporter einer Immobilienfirma ist in der Nacht zum Mittwoch in Leipzig in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer kurz nach Mitternacht in der Oeserstraße in Schleußig aus. Zu möglichen Brandursachen machte die Polizei keine Angaben.

Dabei beschädigten die Flammen auch einen in der Nähe stehenden BMW. Als dessen 77-jähriger Besitzer versuchte, den Wagen in Sicherheit zu bringen, stieß er gegen ein weiteres Auto. Dadurch entstand an diesem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Schäden am BMW durch Kollision und Brand beziffert die Polizei auf insgesamt 7500 Euro. Wie hoch der Schaden beim ausgebrannten Kleintransporter ist, dazu liegen bislang keine Informationen vor.

Die Soko Linx des Landeskriminalamts Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

