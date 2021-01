Leipzig

Ein umgekippter Anhänger hat am Samstag für eine teilweise Sperrung der Autobahn 14 bei Leipzig geführt. Wie es am Abend aus dem Lagezentrum der Polizei in Leipzig hieß, war der Fahrer am Nachmittag mit seinem Pick-Up samt Anhänger in Richtung Dresden unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Messegelände und Leipzig Nordost schaukelte sich der zwei-achsige Anhänger auf und kippte um. Dabei wurde das Zugfahrzeug herumgeschleudert und blieb schließlich quer zur Fahrbahn stehen.

Bei dem Unfall entstand laut Polizei Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die rechte und mittlere Fahrspur der A14 mussten im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die linke Spur blieb aber weiter befahrbar.

Von joka