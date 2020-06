Leipzig

Aufgebockt und abgebrannt: In einer Autowerkstatt in Leipzig-Schönefeld ist am Donnerstag ein Pkw in Flammen aufgegangen. Wie es aus dem Lagezentrum der Feuerwehr hieß, wurde das Feuer gegen 15.30 Uhr gemeldet – und war bereits nach einer knappen halben Stunde wieder gelöscht. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt und medizinisch behandelt. Zur Ursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

