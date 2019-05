Leipzig

Der Fahrer eines VW-Polos hat in der Nacht zu Mittwoch zwei parkende Autos auf der Langen Reihe in Stötteritz beschädigt. Beim Versuch zu flüchten, kam der junge Mann jedoch nicht weit. Die Polizei stellte ihn wenige Meter von der Unfallstelle. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, als sie gegen 2:40 Uhr einen lauten Knall hörten. Der 24-Jährige hatte nach dem Unfall versucht, seinen Wagen zu starten und davonzufahren. Als das nicht klappte, flüchtete er zu Fuß weiter, wie die Polizei berichtet.

Unfallauto war Diebesgut

Der 24-jährige Tatverdächtige hatte keinen Führerschein und war der Polizei bereits bestens bekannt. Er wurde erst im Januar nach einer langjährigen Haftstrafe entlassen. Das Unfallauto war außerdem gestohlen und hatte falsche Nummernschilder montiert. Wie sich herausstellte, wurde der VW Polo mit Originalschlüsseln bei einem Einbruch in eine Arztpraxis am 17. April entwendet. Der Tatverdächtige wurde am Unfallort festgenommen. Derzeit erfolgt eine Haftprüfung wegen Einbruchsdiebstahls, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Führerschein und Kennzeichendiebstahls.

Von ebu