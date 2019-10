Leipzig

Am Sonntagmorgen hat eine Polizeistreife im Leipziger Süden einen gestohlenen Transporter samt dem dazugehörigen Dieb auf einem Parkplatz in der Schulstraße in Böhlen entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige beim Anblick der Beamten hektisch aus dem Wagen gestiegen und sofort geflohen.

Sie hatten bereits feststellen können, dass der Halter des Transporters eigentlich 56 Jahre alt hätte sein müssen. Nach einer kurzen Verfolgung holten die Beamten den 30-Jährigen ein und stellten neben frischen Einbruchsspuren am Auto auch verdächtige Gegenstände bei ihm fest. So hatte er eine fremde EC-Karte, eine geringe Menge Betäubungsmittel und einen Teleskopschlagstock bei sich.

Mehr als ein Autodieb

Er war zudem mit dem Transporter unterwegs gewesen war, obwohl sein Drogentest positiv ausfiel und er nicht mal einen Führerschein besaß. Die Ermittlungsrichterin ordnete eine Durchsuchung seiner Wohnung an. Zudem war er der Leipziger Polizei aufgrund ähnlicher Delikte bereits bekannt. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, da er sich nun wegen des Diebstahls mit Waffen, Drogenbesitzes, des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens ohne Führerschein verantworten muss.

Der Besitzer des Transporters hatte währenddessen noch gar nicht festgestellt, dass sein Wagen übers Wochenende aus der Tiefgarage entwendet worden war und war daher äußerst überrascht, als die Beamten ihn kontaktierten.

