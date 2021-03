Leipzig

Im Leipziger Osten ist am Montagmorgen eine 81-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Eine Woche zuvor kam es bereits etwas weiter südlich in Leipzig-Probstheida zu einem schweren Unfall, bei dem mehrere Menschen ihr Leben verloren.

Der 61-jährige Autofahrer wollte gegen 9:45 Uhr von der Holsteinstraße links in die Stötteritzer Straße einbiegen, prallte jedoch mit der Seniorin zusammen. Sie wollte die Straße gerade bei grünem Ampellicht überqueren.

Die Frau stürzte und verletzte sich derart schwer, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik aufgenommen werden musste. Der Autofahrer hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von lcl