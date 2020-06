Autofahrer erfasst Radfahrerin in Leipzig-Grünau

Leipzig

Im Leipziger Westen hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag beim Abbiegen eine Radfahrerin erfasst und sie bei dem Unfall verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 45-Jährige zuvor stadtauswärts gegen 16 Uhr auf der Lyoner Straße in Grünau unterwegs, als er nach rechts in die Schönauer Straße abbiegen wollte.

Auf der Lyoner Straße war jedoch auch die 40-jährige Radfahrerin unterwegs, die bei dem Zusammenstoß stürzte und dabei derart verletzt wurde, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Am Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von lcl