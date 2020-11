Autofahrer fährt Radler auf der Leipziger Jahnallee um

Leipzig

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen auf der Leipziger Jahnallee von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 28-jährige Fahrer gegen 9.50 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung in Höhe der Haltestelle vor der Arena ignorierter er eine rote Ampel und fuhr einen Radfahrer, der die Kreuzung überquerte um. Der 19-Jährige kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gefahren, wo seine Verletzungen behandelt wurden.

Nach Polizeiangaben entstand am Wagen des 28-Jährigen als auch am Fahrrad ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Der Autofahrer hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von joka