Leipzig

Am Donnerstag gegen 11.20 Uhr hat ein 73-jähriger Autofahrer die Vollsperrung einer Baustelle ignoriert und ist über das Gelände gefahren. Wie die Polizei mitteilte, verursachte der Mann erhebliche Schäden und kollidierte zudem mit einem Schuttcontainer.

Als der Fahrer von anwesenden Bauarbeitern angesprochen wurde und diese versuchten, ihn an der Weiterfahrt zu hindern, beleidigte er diese mehrfach und setzte seine Fahrt fort. Er fuhr über eine Abdeckplatte aus Pressspan, die eine geöffnete Asphaltdecke abdeckte. Die Platte wurde beschädigt, Teile fielen in den Graben und verursachten Schäden an einem Stromkabel.

Der Fahrer kollidierte zudem mit einem Schuttcontainer und zerkratzte die komplette rechte Fahrzeugseite. Die Bauarbeiter informierten die Polizei, die den 73-Jährigen schnell ausfindig machen konnte. Dieser muss sich nun wegen Beleidigung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Von fbu