Autofahrer flieht in Leipzig vor Polizei und entreißt einer Frau das Fahrrad

Leipzig

Ein Autofahrer hat in Leipzig bei seiner Flucht vor der Polizei nicht davor zurückgeschreckt, einer Passantin das Fahrrad zu entreißen. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, wollten Beamte den 29-Jährigen am Freitag in der Wurzener Straße einer Kontrolle unterziehen. Der versuchte zu entkommen und landete in einer Sackgasse. Seine Fluchtroute führte ihn über Fuß- und Schotterwege sowie über einen Treppenabsatz. Vor einer Baustelle westlich des Güterrings blieb er wohl aufgrund diverser Beschädigungen am Fahrzeug stehen.

Als die Polizisten den 29-Jährigen ansprachen, gab er erneut Gas und fuhr den Angaben nach rund einen halben Kilometer rückwärts, bis er in der Theodor-Neubauer-Straße stoppte und ausstieg. Dann entriss er einer Frau das Fahrrad und setzte die Flucht fort. Kurz darauf konnte er schließlich gestoppt werden. Ein Drogentest reagierte laut Polizei positiv auf Amphetamine, zudem hatte der 29-Jährige keinen Führerschein, das Kennzeichen am Auto stellte sich als gestohlen heraus. Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl.

Von CN