Leipzig

Ein älterer Mann hat am Mittwochabend in Leipzig-Gohlis an einer Waschanlage heimlich Fotos von einer 23-jährigen Frau gemacht und flüchtete als sein Verhalten auffiel. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau bei der Flucht angefahren und verletzt.

Gegen 18.45 Uhr war sie zusammen mit ihrem Freund sowie einem Zeugen an der Waschanlage in der Max-Liebermann-Straße und saugte ein Auto aus. Der Zeuge bemerkte dabei den älteren Mann, der in seinem Auto saß und Fotos von der Frau machte. Vom Zeugen auf den Mann aufmerksam gemacht, konfrontierte ihn die 23-Jährige. Dieser fuhr daraufhin los und stieß mit ihr zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen am Fuß. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Von fbu