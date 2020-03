Leipzig

Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Unfall im Leipizger Stadtteil Schönau schwer verletzt worden. Laut Polizei setzte ein 41-jähriger Autofahrer, der auf der Lyoner Straße in Richtung Zentrum fuhr, gegen 5.15 Uhr zu einem Überholmanöver an.

Dabei achtete er nicht ausreichend auf den Verkehr und musste einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Er schwenkte wieder nach rechts, wo allerdings der 35-Jährige neben ihm fuhr.

Als dieser Platz machen wollte, kam er von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Von tsa