Autofahrer nach Unfall in Leipzig-Engelsdorf verletzt

Leipzig

Eine 68-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Paunsdorfer Allee stadtauswärts unterwegs gewesen und stieß im Kreuzungsbereich mit einem Taxi zusammen. Laut Polizei kam der 59-jährige Taxifahrer durch den Zusammenprall nach links von der Fahrbahn ab, rollte einen leichten Abhang in eine Böschung hinunter und fuhr dort gegen einen Baum. Der Mann wurde verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Beide Fahrer gaben der Polizei gegenüber an, bei Grün gefahren zu sein.

Die Ermittlungen dazu laufen noch. Die Beamten bitten Zeugen zum Unfall sich unter 0341 255 2851/2910 zu melden.

Von almu