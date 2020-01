Leipzig

Am Montag ist ein Radfahrer nach einem Zusammenstoß in der Leipziger Südvorstadt verletzt worden. Laut Polizei war der 30-jähriger am Morgen in der Alfred-Kästner-Straße in östlicher Richtung unterwegsund überquerte kurz vor 8 Uhr die Brandvorwerkstraße.

Kurz danach wollte ein 51-jähriger Mann aus dem Auto aussteigen. Beim Öffnen der Tür achtete er jedoch nicht auf den nachfolgenden Verkehr und den herannahenden Radler. Der 30-Jährige schaffte es nicht mehr zu bremsen und fuhr gegen die Tür. Bei dem Sturz zog er sich mehrere Verletzungen zu. Gegen den 51-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Von tsa