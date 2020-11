Leipzig

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Mittwochabend beim Einparken einen anderen PKW in Leipzig mehrfach gerammt. An dem in der Heiterblickallee geparkten Fahrzeug entstand den Angaben der Polizei zufolge ein Schaden von rund 2000 Euro. Die angeforderte Polizeistreife habe den 58-jährigen Unfallfahrer beim Aussteigen stützen müssen – ein freiwilliger Alkoholtest des Mannes habe einen Wert von 1,74 Promille ergeben. Der Fahrer müsse sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von liko