Autofahrer stecken im Leipziger Auwald stundenlang im Schlamm fest

Eine vermeintliche Abkürzung durch den Leipziger Auwald hat am Donnerstag mehrere Autofahrer in eine missliche Situation gebracht. Sie begann kurz nach 21 Uhr an der Bundesstraße 2 (B2) und hielt zahlreiche Autofahrer und Rettungskräfte bis Freitagmorgen um 8.30 Uhr in Atem: Weil Fahrspuren kurz nach der Brücke Wundtstraße wurde, bogen Autokolonnen auf eine angrenzenden Waldweg ab und blieben dort stundenlang im Morast stecken. Feuerwehr und Abschleppdiensten mussten sie befreien.

Auch Laster quälten sich durch den Wald

Ausgelöst worden war die ungewöhnliche Aktion von einem umgestürzten Baum, der wegen des starken Sturms kurz vor der Abfahrt Richard-Lehmann-Straße auf die stadtauswärtigen Fahrspuren der B 2 gefallen war und einen Pkw unter sich begraben hatte. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Derweil räumten die Feuerwehr und andere Institutionen noch bis kurz vor 22 Uhr den Baum weg und beseitigten Schäden an der Leitplanke.

In dieser Zeit waren die beiden stadtauswärtigen Fahrspuren der B 2 komplett gesperrt und zahlreiche Fahrzeuge fuhren über die Wundtstraße und den Abzweig des Schleußiger Wegs in die Staufalle hinein, darunter auch schwere Laster.

Unmittelbar vor der Hebestation der Wasserwerke (im Hintergrund) wichen die Autofahrer von den stadtauswärtigen Fahrspuren der Bundesstraße 2 in den Auwald ab, um über ihn die B 2-Abfahrt Richard-Lehmann-Straße zu erreichen. Nicht alle kamen ans Ziel. Quelle: Dirk Knofe

Weil es führ die Fahrzeuge weder vor noch zurück ging, wichen die Autofahrer in langen Kolonnen auf einen Waldweg aus, der parallel des gesperrten B 2-Abschnitts verläuft. Zunächst gelang es vielen von ihnen, über den aufgeweichten Untergrund den gesperrten Bereich zu umfahren und so die Abfahrt an der Richard-Lehmann-Straße zu erreichen. Doch je länger die Auto- und Lasterkolonnen den Wirtschaftsweg durch den Wald zerfuhren, desto morastig wurde dieser.

Ausharren bei Dunkelheit und Kälte

Hinzu kam, dass es im Wald stockdunkel war und der Wirtschaftsweg auch Abzweigungen besitzt, die nicht zur B 2-Abfahrt Richard-Lehmann-Straße führen. Zahlreiche Fahrzeuge verirrten sich deshalb im Wald und gelangten in Bereiche, die noch morastiger waren. Offenbar fuhren sich dort zunächst die schweren Laster fest, doch auch Autos kamen in dem aufgewühlten Untergrund immer schwerer voran und blieben schließlich stecken. Die Fahrzeugführer alarmierten deshalb über Handys Abschleppdienste und die Feuerwehr, die aber stundenlang brauchten, um zu den in Dunkelheit und Kälte Festsitzenden zu gelangen.

Auf diesem schmalen Wirtschaftsweg quälten sich auch Laster entlang, die ursprünglich auf der Bundesstraße 2 in Richtung Süden rollen wollten. Quelle: Dirk Knofe

„Bei uns ging gegen 22.25 Uhr eine Meldung ein, dass im Wald 25 Fahrzeuge feststecken und geborgen werden mussten“, schilderte eine Polizeisprecherin auf LVZ-Anfrage am Freitag. „Die Bergungsarbeiten dauerten bis heute Morgen um 8.30 Uhr an. Es entstanden Schäden im Waldgebiet, die noch nicht beziffert werden konnten.“

Polizei setzte Warnmeldung ab

Unklar ist noch, wie die Fahrzeuge von der Bundesstraße 2 auf den Waldweg gelangen konnten. Bei der Feuerwehr hieß es am Freitag, dass man nicht für Verkehrslenkung zuständig sei und deshalb den Autofahrern nicht diesen Weg gewiesen habe. Die Fahrzeugführer hätten sich wohl selber den Schleichweg durch den Wald gewählt.

Die Polizei wies Vorwürfe zurück, die Autofahrer nicht schneller vor dem Stau gewarnt zu haben. „Schon gegen 19 Uhr haben wir eine Verkehrswarnung abgesetzt, die von Radiosendern aufgegriffen wurde“, erklärte die Sprecherin. Mehrere Sender hätten anschließend Meldungen verbreitet, die Autofahrer dazu aufriefen, den Staubereich zu meiden.

Von Andreas Tappert