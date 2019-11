Leipzig

Am Dienstagmorgen hat ein 30-jähriger Autofahrer auf der Adenauerallee die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Leipziger Polizei geriet der Mann in einer Linkskurve ins Schleudern und kam von der Straße ab. Er stieß zunächst gegen eine Laterne und dann mit einem Transporter zusammen. Bei dem Zusammenprall wurde der Autofahrer verletzt und musste ambulant behandelt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Von ps