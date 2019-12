Leipzig

Mehrere Fahrradfahrerinnen sind bei Zusammenstößen mit Autos am Dienstag in Leipzig verletzt worden. Gegen alle drei Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Um etwa 7.15 Uhr ging der Notruf ein, da ein 41-Jähriger beim Abbiegen mit seinem Wagen eine herannahende Radfahrerin im Osten der Stadt erfasst hatte. Die 34-Jährige war gerade auf der Löbauer Straße in Richtung Bautzner Straße unterwegs, als sie mit dem Auto kollidierte und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro.

Gegen 7.35 Uhr bog kurz darauf weiter südlich eine 41-jährige Fahrradfahrerin von der Papiermühlstraße in die Schönbachstraße ein, als ein 68-jähriger Autofahrer sie anfuhr. Auch sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Nachmittag verursachte ein ebenfalls 68-Jähriger in Connewitz einen Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin . Gegen 16.45 Uhr parkte er sein Auto am Straßenrand der Bornaischen Straße und stieg aus dem Wagen, ohne auf die vorbeifahrende 30-Jährige zu achten. Sie kollidierte mit der Autotür und verletzte sich. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

