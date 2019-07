Leipzig

Ein 80-Jähriger Autofahrer hat eine Fahrradfahrerin in Leipzig schwer verletzt. Er war am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Zweinaundorfer Straße in Anger-Crottendorf unterwegs. Als er auf die Straße am Güterring nach links abbiegen wollte, übersah er die ihm entgegenkommende 27-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Wie die Polizei mitteilte, musste die Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Bis der Krankenwagen eintraf, kümmerten sich zwei Zeuginnen um die Verletzte. Gegen den Autofahrer wird nun ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro an Auto und Fahrrad.

Von ebu