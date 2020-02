Leipzig

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Leipzig-Mölkau wurde am Freitagmorgen ein Radfahrer am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei fuhr der 26-jährige Autofahrer gegen 6.15 Uhr auf der Gottschalkstraße, als er beim Linksabbiegen auf die Zweinaundorfer Straße den 43-jährigen Fahrradfahrer übersah. Der Radler verletzte sich durch den Aufprall so stark, dass er stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 5000 Euro.

Von ebu