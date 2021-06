Autofahrer verliert Kontrolle und gerät in Gegenverkehr

Glück im Unglück hatten gestern die Radfahrer in der Hans-Driesch-Straße: Ein Autofahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Rauschmittel gestanden hat, verlor Montagnachmittag im Leutzscher Holz die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Ein Nissan wurde über den Radweg an einen Baum geschleudert.