Leipzig

Eine 75-Jährige ist in Leipzig-Leutzsch am Montagnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe eine 32 Jahre alte Autofahrerin die Seniorin beim Linksabbiegen von der Otto-Schmiedt- auf die Hans-Driesch-Straße übersehen. Die 75-Jährige stürzte und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Bike, das sie schob, entstand ein Schaden von rund 150 Euro.

Von CN