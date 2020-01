Leipzig

Im Leipziger Westen ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, als eine 44-Jährige aus ihrem Wagen stieg, ohne auf die herannahende Radfahrerin zu achten. Wie die Polizei mitteilte, gab die Autofahrerin an, den Blick in den Rück- und die Außenspiegel verpasst zu haben.

Sie hatte zuvor auf der Buchener Straße geparkt und wollte gegen 10.35 Uhr aussteigen, als sie einer 62-Jährigen die Fahrzeugtür in die Weg schlug. Die Radfahrerin prallte dagegen und musste von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 44-jährige Pkw-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von lcl