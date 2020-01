Leipzig

Eine 36-jährige Fahrerin hat beim Abbiegen in Leipzig-Connewitz einen ebenfalls 36-jährigen Radfahrer übersehen. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau an der Kreuzung Scheffelstraße und Karl-Liebknecht-Straße an, um rechts abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrradfahrer, der durch den Sturz leicht verletzt wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Von ps