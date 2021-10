Autos brennen in Leipzig Schleußig: Polizei geht von Brandstiftung aus

Leipzig

Erneut haben in der Nacht auf Mittwoch in Leipzig zwei Autos gebrannt. Im Stadtteil Schleußig standen ein Audi SQ7 und ein BMW X7 in Flammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr konnte ein vollständiges ausbrennen der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Auch ein dahinter geparkter Wagen wurde durch die Flammen in Vorderbereich beschädigt.

Die Polizei geht als Ursache für die Flammen von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zuletzt haben in Leipzig immer wieder Autos in der Nacht gebrannt. Alleine in der Nacht von Samstag auf Sonntag standen insgesamt acht Fahrzeuge in Flammen.

Von RND