Leipzig

Tragischer Unfall am Schladitzer See in Leipzig. Gegen 14.25 Uhr befuhr am Freitagnachmittag eine 37-jährige Frau mit ihrem Renault die südliche Umfahrung des Sees in östliche Richtung, als sie in einer Rechtskurve von der Straße abkam.

Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit dem ihr entgegenkommenden Pkw. Die 27-jährige Fahrerin des Seats und die Unfallverursacherin wurden beide schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

An den Wagen entstand erheblicher Sachschaden.

Von RND/lin