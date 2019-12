Leipzig

Fünf Personen sind im Leipziger Stadtteil Leutzsch bei einem Unfall in der Samstagnacht leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 23 Uhr zu einem Zusammenstoß auf der Hans-Driesch-Straße.

Demnach fuhr ein 20-jähriger Autofahrer in Richtung des Sportforums. Als er nach links in den Rathenaustraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem 59-jährigen Autofahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Der 20-Jährige und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, ebenso wie die drei Personen im entgegenkommenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von fast 70.000 Euro.

Von tsa