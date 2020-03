Autos und Container brennen in Leipzig-Lindenau

Leipzig

Auf dem Gelände einer Autoverwertung im Leipziger Westen ist am Freitagabend mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feuer gelegt worden. Gegen 22.30 Uhr gerieten Reifen in Brand, die auf dem Areal am Pötzschker Weg in Neulindenau gelagert waren. Die Flammen griffen auf zwei ältere Fahrzeuge sowie einen Container über, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte der Feuerwachen West und Südwest löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt, so ein Sprecher aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Hinweise auf ein politisches Motiv gibt es bislang nicht. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, so der Sprecher. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Von nöß