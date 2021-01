Autowrack brennt in Leipzig-Connewitz aus

Leipzig

Ein Auto ist am Sonntag im Leipziger Stadtteil komplett ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, meldete ein Zeuge das Feuer gegen 13.15 Uhr. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen bevor das Gebäude in der Bornaischen Straße oder andere Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Das brennende Fahrzeug war jedoch nicht mehr zu retten. Nach Angaben der Polizei war es allerdings auch nicht angemeldet oder fahrtüchtig. Daher geht der Schaden gegen Null. Die Polizei ermittelt aktuell noch die Ursache des Feuers. Brandstiftung wird bisher nicht ausgeschlossen.

Von tsa