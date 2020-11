Leipzig/Döbeln

Im Prozess um die Ermordung einer jungen Frau (37) im Leipziger Auwald will die Verteidigung die Anhörung eines Mithäftlings des Angeklagten Edris Z. (31) verhindern. Der einstige Zellenkumpan Moritz K. hatte gegenüber der Polizei über seine Gespräche mit dem mutmaßlichen Mörder Edris Z. geplaudert und ihn damit offenbar schwer belastet.

Laut Anklage soll der Sozialbetreuer seine Ex-Freundin Myriam Z., die ihr zwei Monate altes Baby in einem Tuch vor ihrem Körper trug, am 8. April 2020 nahe der Richard-Lehmann-Straße mit einem Hammer erschlagen haben. Der in Afghanistan Geborene, der in Döbeln aufwuchs und zuletzt in Leipzig lebte, hat sich in dem seit 7. Oktober laufenden Prozess noch nicht zu den schweren Vorwürfen geäußert.

„Erheblicher Belastungseifer“

Nach Ansicht von Verteidiger Kevin Georg Rebentrost hat die Polizei ihre Informationen von dem Mithäftling „auf unredliche Weise“ erlangt. Diese dürften daher „nicht verwertet“ werden. Als Begründung führte er an, dass die Kripo offensichtlich mit dem Mitgefangenen „zusammengearbeitet“ und dieser seinen Mandanten „im Auftrag“ oder zumindest „im Einverständnis“ der Beamten befragt habe.

Rebentrost geht von einem abgekarteten Spiel aus. „Warum sonst wurde dieser Mann am selben Tag – dem 9. April – wie der Angeklagte in die Justizvollzugsanstalt Leipzig eingeliefert, obwohl er hätte eigentlich in einer anderen Haftanstalt hätte sitzen müssen?“, fragte der Verteidiger. „Und warum blieb er dort so lange? Welche Vorteile wurden ihm versprochen?“ Der Anwalt zitierte aus Ermittlungsunterlagen, wonach Moritz K. erklärt hatte, dass man „einen Mitgefangenen eigentlich nicht anscheißt“, er aber „auch ein Stück vom Kuchen haben“ wolle. Moritz K. habe „einen erheblichen Belastungseifer entwickelt“, sich Hafterleichterung oder Haftverschonung versprochen. Der Verteidiger beantragte eine Aufklärung durch das Landgericht und die Beiziehung von Akten.

500 Euro Ordnungsgeld

Die 1. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Hans Jagenlauf hat noch nicht entschieden. Denn Moritz K., der mittlerweile auf freiem Fuß ist und für Dienstag auf der Zeugenliste stand, erschien unentschuldigt nicht. Gegen ihn wurde ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro, ersatzweise sieben Tage Ordnungshaft, verhängt. Für den Prozess sind bis März 2021 zunächst noch 14 Termine anberaumt – mit der Option auf weitere Fortsetzungen.

Von Sabine Kreuz