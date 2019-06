Leipzig

„Das war massivste Gewalt gegenüber einem schutzlosen Wesen.“ Für Richterin Ute Fritsch war am letzten Prozesstag gegen einen jungen Vater am Montagmorgen im Leipziger Amtsgericht klar: Paul P. (26) hat ein zwei Monate altes Baby so heftig geschüttelt, dass es in Lebensgefahr geriet. „Er war das erste Mal mit seinem Sohn allein. Es war ein kurzzeitiger Aussetzer in einem Moment der Überforderung.“

Laut der Anklageschrift soll Paul P. am 24. Mai 2016 in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Sellerhausen-Stünz ihren kleinen Sohn Sebastian (*) derart heftig geschüttelt haben, dass der Säugling Hirnblutungen erlitt und notoperiert werden musste. „Sie hatten unfassbar großes Glück, dass an jenem Tag in der Uniklinik alle erforderlichen Ärzte sofort da waren und die Notallkaskade auslösen konnten“, wandte sich die Richterin an den Angeklagten. Schon bei der Ultraschalluntersuchung ergab sich ein Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma, danach wurde das Baby per Computertomografie ( CT) untersucht. In einer zweieinhalbstündigen Operation hätten die Mediziner das Leben des kleinen Jungen retten und ihn auch vor bleibenden gesundheitlichen Schäden bewahren können.

Verteidiger fordert Freispruch

„Es handelte sich völlig zweifelsfrei um ein Schütteltrauma“, stellte Staatsanwalt Jürgen Mörsfelder fest. Die Erklärung des Angeklagten dazu hielt er für „unglaubwürdig“. Diese sei darauf gerichtet gewesen, den Verdacht auf die Kindesmutter zu lenken. Und das, obwohl beide verlobt sind und demnächst heiraten wollen. So soll Paul P. berichtet haben, dass ihm das Kind aus Schulterhöhe auf die Knie gerutscht sei – was nach Einschätzung der vor Gericht befragten Ärzte nicht das massive Verletzungsbild erklärt. Weil das Baby schrie, habe er seine Lebensgefährtin angerufen, so Paul P. Als sie zu Hause war, sei er ins Bad gegangen, um sich frisch zu machen. Danach sei man mit dem inzwischen apathisch wirkenden Kind in die Klinik gefahren.

Aus Sicht von Verteidiger Stephan Bonell habe die Beweisaufnahme nicht zu hundert Prozent ergeben, woher das Schütteltrauma rührte. Was die Staatsanwaltschaft vorgebracht habe, seien Spekulationen. „Wir wissen nicht, was genau passiert ist“, so Bonell in seinem Plädoyer. „Im Zweifel muss für den Angeklagten entschieden werden.“ Er forderte daher für seinen Mandanten einen Freispruch.

Geld an Kindernothilfe

Dem mochte das Gericht nicht folgen. Der bisher unbescholtene Paul P. wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung,. Dies entsprach auch der Forderung der Staatsanwaltschaft. Zudem soll er 1000 Euro in Raten an den Verein Kindernothilfe zahlen.

„Was an diesem Tag in der Wohnung passiert ist, bleibt das Geheimnis des Angeklagten“, so die Richterin. Man sei aber davon überzeugt, dass die Mutter des Kindes nicht noch einmal Hand angelegt hat, wie das in der Einlassung des Angeklagten nahegelegt werde. „Das halten wir für eine Schutzbehauptung“, so Fritsch.

(*Name des Kindes geändert)

Von Frank Döring