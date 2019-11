Leipzig

Bei einer Rangelei zwischen zwei betrunkenen Frauen im Leipziger Westen ist am Samstag ein achtmonatiger Junge verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die 22 und 23 Jahre alten Frauen an einem Markt in der Lützner Straße in Streit geraten und gingen aufeinander los. Die ältere stieß dabei – vermutlich versehentlich – gegen den Kinderwagen der anderen. Dieser fiel um, wobei der acht Monate alte Sohn der 22-Jährigen herausfiel und verletzt wurde.

Zwei Polizisten, die in der Nähe waren, trennten die alkoholisierten Frauen, kümmerten sich um das Baby und riefen den Rettungswagen. Das Kind musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Kinder- und Jugendnotdienst wurde verständigt.

Nach Polizeiangaben zeigten sich die Frauen unkooperativ. Die 23-Jährige soll sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt haben. Die Polizisten mussten Verstärkung anfordern. Die Frauen wurden auf Alkohol und Drogen überprüft. Die Drogentests fielen negativ aus. Wie sich herausstellte, hatte die 22-Jährige Mutter 2,14 Promille im Blut. Die 23-Jährige hatte einen Wert von 1,54 Promille. Da sie schwanger ist, wurde ein weiterer Rettungswagen angefordert, und die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die 23-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von joka