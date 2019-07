Leipzig

Wieder ein Badeunfall am Kulkwitzer See: Am Montagnachmittag ist eine Person als vermisst gemeldet worden. Wie Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage von LVZ.de bestätigen, ging gegen 17.15 Uhr ein Notruf bei den Rettungskräften ein.

Daraufhin wurde eine großangelegte Suche ausgelöst, an der unter anderem die Feuerwehren Leipzig-Südwest und Makranstädt mit Booten, Hubschraubern und Leiterwagen im Einsatz waren. Kurze Zeit später wurde die vermisste Person aus dem Wasser gerettet und nach Reanimation ins Leipziger Uniklinikum gebracht.

Was genau passiert ist, bleibt derzeit noch unklar. Bereits am Samstag gab es einen Badeunfall am Kulkwitzer See, bei dem ein 38-jähriger Mann ums Leben kam.

Von tsa