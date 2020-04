Leipzig

Unbekannte haben im Leipziger Stadtteil Connewitz am frühen Sonntagmorgen erneut ein Baufahrzeug in Brand gesetzt. Der Bagger stand in einer Baustelle, wie die Polizei mitteilte. Den Fall habe das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes ( LKA) Sachsen übernommen. Dieses teilte am Montag mit, dass der Kettenbagger vollständig ausgebrannt sei und dass gegenwärtig in alle Richtungen ermittelt werden. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden.

In Leipzig-Connewitz ist am Wochenende ein Bagger ausgebrannt. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

Das LKA bittet im Zuge dessen um Hinweise von Zeugen, die in den Morgenstunden des 5. April verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe (Bornaische Straße) wahrgenommen werden. Auch Hinweise aus dem Internet allgemein oder den Sozialen Medien könnten von Bedeutung sein, so die Behörde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Weitere Brandstiftungen

In der Nacht zu Sonntag verzeichnete die Polizei noch mindestens drei weitere Fälle von Brandstiftung. Gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen löschten die Feuerwache Süd drei Mülltonnen in der Bornaischen Straße. Nur wenig später zündeten Unbekannte an der Haltestelle „ Mathildenstraße“ einen Abfallbehälter an, der vollkommen ausbrannte.

Gegen 3 Uhr brannte in der Stockartstraße drei weitere große Mülltonnen. Doch die Rauchentwicklung wurde eine nahe Fassade beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Ob es einen Zusammenhang zu dem Brandanschlag gibt, ist bisher nicht bekannt.

Stadtteil schön länger im Fokus

Im Leipziger Stadtteil Connewitz war es in der Silvesternacht zu schweren Ausschreitungen gekommen. Dabei war ein Polizist am Ohr verletzt worden und musste operiert werden.

Zuvor war es in dem zum Teil linksautonom geprägten Viertel bereits zu Anschlägen auf Baustellen und Baufahrzeuge gekommen. Zudem war eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma tätlich angegriffen worden. Das LKA hatte im Zusammenhang mit den Straftaten eine Belohnung von 100 000 Euro ausgesetzt. „Wir haben seit einiger Zeit in Leipzig ein Problem, ein Problem mit gewalttätigen, gewaltbereiten Linksextremisten“, hatte Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) nach den Silvesterkrawallen gesagt.

Von LVZ