Bagger in Leipzig angezündet: Bekennerschreiben aufgetaucht

Leipzig

Wieder hat es in Leipzig auf einer Baustelle gebrannt: In der Nacht zu Freitag standen zwei Bagger in der Käthe-Kollwitz-Straße in Flammen. Gegen 1.40 Uhr hatten Zeugen das Feuer bemerkt und die Polizei verständigt, wie es von den Behörden am Freitag hieß. Die beiden Bagger seien durch die Flammen komplett zerstört worden.

Zur Galerie In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte zwei Bagger auf einer Baustelle in der Käthe-Kollwitz-Straße angezündet.

Der Fall erinnert an die Kräne, die kürzlich auf der Baustelle des ehemaligen Technischen Rathauses in der Prager Straße in Brand gesteckt wurden. Danach hatte es eine Welle der Empörung gegeben. Die Fahrzeuge standen damals auf einer Baustelle der CG Gruppe. Deren Chef Christoph Gröner äußerte sich am Freitag erneut zu dem Vorfall.

Bekennerschreiben aufgetaucht

Doch die beiden Brände in der Nacht zu Freitag hatten offenbar einen anderen Hintergrund: Schon kurz nachdem Zeugen wegen der Flammen in der Käthe-Kollwitz-Straße die Polizei verständigt hatten, tauchte auf dem Internetportal Indymedia ein Bekennerschreiben auf.

Darin schreiben die Verfasser, dass die Bagger der einer anderen Firma gehörten. Dieser Konzern habe unter anderem in Frankreich einen Wald abholzen und in Zusammenarbeit mit dem Staat einen Flughafen bauen wollen. Zudem sei die Firma am Bau von Gefängnissen beteiligt. Die Machenschaften der Firma „sind gegen unsere Vorstellung einer gerechten und befreiten Gesellschaft, weshalb der Konzern und seine Infrastruktur Ziele unsere Aktion waren und bleiben werden“, heißt es weiter. Die Leipziger Polizei wollte sich bis zum Mittag noch nicht zu dem Bekennerschreiben äußern.

Von luc