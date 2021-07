Leipzig

Balkonmöbel, Balkonumrandung und Hausfassade haben Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der 4. Etage einer Mietwohnung in der Virchowstraße 87 in Flammen gestanden – ohne ersichtlichen Grund. Der Mieter war zum Ausbruch des Feuers nicht in seiner Wohnung. Er wurde von der Feuerwehr überrascht. Brandermittler übernehmen nur die Ursachenforschung. Der Sachschaden ist laut Polizei noch nicht zu beziffern. Verletzt wurde niemand.

Von LVZ