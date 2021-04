Bandenkrieg im Leipziger Osten: Prozess gegen vier Angeklagte﻿

Leipzig

Es war ein regelrechtes Blutbad: Als die Polizei am Abend des 2. April 2020 am Tatort im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz eintraf, lag ein Algerier (19) mit einem Bauchschuss auf dem Fußboden, ein Tunesier (28) war offenbar mit einer Machete attackiert worden. Zunächst waren die Hintergründe des Verbrechens völlig unklar. Mittlerweile steht für die Staatsanwaltschaft fest: Die beiden schwer verletzten Männer waren Opfer eines Bandenkriegs in der Leipziger Drogenszene. An diesem Mittwoch beginnt am Landgericht der Prozess gegen vier Angeklagte – zwei Tunesier (25, 26), ein Iraker (36) und ein Libyer (21). Es geht um versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.

Schuss aus nächster Nähe

Im vorigen Frühjahr sollen sich die Beschuldigten mit einem Dutzend weiterer Männer zusammengeschlossen haben, um eine Vormachtstellung im Bereich des Drogenhandels im Bereich der Eisenbahnstraße zu behaupten, so die Anklagebehörde. Auch an jenem 2. April sei es darum gegangen, mögliche Konkurrenz durch Gewalt einzuschüchtern und von eigenen Drogendeals abzuhalten. Gegen 18 Uhr sollen die Angeklagten mit weiteren zwölf Komplizen in der Sybelstraße angerückt sein, um gewaltsam gegen eine Konkurrenzgruppe vorzugehen.

Während einer an den Fluchtwagen wartete, traten die anderen Angreifer laut Staatsanwaltschaft die Tür einer Wohnung auf, bei der es sich nach unbestätigten Informationen um ein illegales Wohnungsbordell gehandelt haben soll. Einer der Angeklagten sei mit einer Machete auf einen Kontrahenten losgegangen, so die Ermittlungsbehörden. Kurz darauf schoss einer Beschuldigten der Anklageschrift zufolge mit einer Pistole aus nächster Nähe auf einen jungen Algerier. Durch den Bauchschuss wurden mehrere Organe verletzt. Außerdem verlor das Opfer sehr viel Blut. Bei einer Notoperation retteten Ärzte sein Leben.

Großfahndung der Polizei

Die Angreifer flohen mit mindestens zwei Autos vom Tatort. Umgehend suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach ihnen. Auch ein Hubschrauber kam in der Nacht zum Einsatz. Eines der Fahrzeuge wurde später in der Stötteritzer Straße gestoppt, der Fahrer wurde festgenommen. Die Suche wurde rund um die Eisenbahnstraße ausgedehnt, ohne Erfolg. Der zweite Fluchtwagen blieb zunächst verschwunden. In den darauffolgenden Tagen gelangen der Polizei dann weitere Festnahmen von Tatverdächtigen.

Für den am Mittwoch beginnenden Prozess am Landgericht hat die zuständige 3. Strafkammer vorerst 24 Verhandlungstermine bis kurz vor Weihnachten geplant.

Von Frank Döring