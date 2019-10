Leipzig

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Prager Straße zu einem Brand auf der Baustelle des ehemaligen technischen Rathauses. Zwei Baukräne standen in Flammen. Zeugen berichteten von explosionsartigen Geräuschen. Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab. Weil die Gefahr bestand, dass die brennenden Baustellenkräne umstürzen, wurde das direkt neben dem alten Technischen Rathaus liegende Gebäude in der Platostraße geräumt. Die Feuerwehr wurde um 0.30 Uhr alarmiert – gegen 3 Uhr war der Brand gelöscht.

Wie es zu dem Feuer kamt ist noch nicht geklärt, die Polizei gehe derzeit aber von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher. Nach ersten Erkenntnissen seien während des Brands mehrere auf der Baustelle gelagerte Gasflaschen explodiert, auch Baumaterial habe gebrannt und stark gequalmt. Rings um den Ort des Feuers lag der Gestank von brennendem Kunststoff in der Luft. Überall in den Straßen standen Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr sowie Rettungswagen. Das Areal war weiträumig abgesperrt. Polizisten gingen in der Platostraße von Tür zu Tür und alarmierten die Bewohner. Wie einige von ihnen der LVZ berichteten, sei den Leuten gesagt worden, dass sie sich in Richtung Innenstadt in Sicherheit bringen sollten. Die Einsatzkräfte hätten zudem angekündigt, dass ein Bus organisiert werde, in dem sich die Menschen aufwärmen konnten.

Lauter Knall aus Richtung der Baustelle

Etwa 40 Personen aus dem Gebäude hatten sich in einem Durchgang an der Prager Straße versammelt und verfolgten aus der Ferne die Löscharbeiten. Einige der jüngeren Bewohner hatten sich Getränke mitgenommen, ließen Musik laufen und machten so aus der Räumung eine kleine Partyrunde.

„Wir wollten eigentlich am Feiertag in den Urlaub starten“, berichtete ein Bewohner, der mit seiner Frau in dem Durchgang wartete. Auf dem Rücken trug er einen Rucksack mit wichtigen Dingen, die die beiden vor Verlassen der Wohnung zusammengepackt hatten. „Wir hörten gegen drei Viertel eins einen lauten Knall aus Richtung der Baustelle“, sagte der Mann der LVZ. Das sei in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen, dennoch sei er nach unten gegangen, um nachzuschauen. Sofort habe er beißenden Rauch wahrgenommen, sagt er.

Polizei schließt Zufahrtsstraßen

Wenig später sei auch schon die Feuerwehr vor Ort gewesen. Als er für eine bessere Sicht auf die andere Straßenseite wechselte, habe es weitere Explosionen gegeben, schilderte der Mann weiter. Aus Sorge vor womöglich herumfliegenden Teilen habe er Schutz gesucht. Wegen der anstehenden Urlaubsreise wollte das Paar danach das schon gepackte Auto aus der Tiefgarage fahren. Doch die Polizei hatte die Ausfahrt in der Goldschmidtstraße zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Denn in der Straße standen wegen des direkten Zuganges zur Brandstelle viele Lösch- und Einsatzfahrzeuge.

Bereiche einer angrenzenden Kleingartenanlage bleiben auch am Donnerstag vorerst abgeriegelt. Die Stabilität der beschädigten Kräne müsse im Laufe des Tages überprüft werden, hieß es. Die Feuerwehr war am Morgen noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Bauträger sei schon mehrfach Opfer von Brandanschlägen geworden, sagte der Sprecher. Ob ein Zusammenhang bestehe, ließe sich aber vorerst nicht sagen. Im Laufe des Donnerstags sollten Experten Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufnehmen. Über die Höhe des Sachschadens war noch nichts bekannt.

Von Martin Wachtelborn und RND/dpa/pb